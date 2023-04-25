В мае Госдума может рассмотреть законопроект о возможности усыпления бродячих собак

Депутаты Государственной думы 16 мая рассмотрят в первом чтении законопроект о предоставлении регионам права установления возможности усыпления бродячих собак, которые нападают на людей, сообщили 25 апреля "Известия". Документ получил благожелательный отзыв правительства.

Согласно проекту, главы и парламенты регионов наделяются правом самим устанавливать порядок обращения с беспризорными животными на подведомственных территориях. В результате они смогут принимать местные законы, допускающие, в том числе, и усыпление отловленных бродячих собак, сообщили в Госдуме.

Соавтор законопроекта Николай Будуев посетовал в разговоре с газетой на строгость существующего закона об обращении с животными, который не позволяет применять "более строгие" меры к нападающим на людей собакам. "Поэтому мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос", — отметил он.

При этом Будуев заявил о необходимости "вести речь о такой мере как усыпление", указав на случаи нападения бездомных собак на людей в ряде регионов.

В правительстве проект получил положительный отзыв. "Предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан", — цитируют "Известия" текст документа, подготовленного кабмином.

Ранее о необходимости "гуманно умертвлять" бродячих собак высказался спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В свою очередь, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов призвал ужесточить закон, регламентирующий обращение с беспризорными животными.

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