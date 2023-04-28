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Новости 15:09

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за диверсии и дискредитацию армии

фото ЗакС политика Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за диверсии и дискредитацию армии

Президент Владимир Путин подписал базовый закон "О гражданстве", одобренный двумя днями ранее членами Совета Федерации. Документ опубликован 28 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает ряд изменений в процедуру предоставления и лишения приобретенного гражданства. В частности, норма о необходимости знания русского языка и проживании в стране в течение пяти лет не будет распространяться на уроженцев РСФСР, лиц, имеющих близких родственников в России, а также на заключивших контракт о службе в войсках иностранцев.

В то же время норма вводит институт прекращения ранее полученного гражданства России. Это может произойти в случае предоставления поддельных документов при подаче документов на российский паспорт, по собственному желанию, а также при совершении некоторых преступлений. Так, например, гражданство может быть прекращено за создание угрозы нацбезопасности, совершение диверсий, дезертирство, посягательство на жизнь государственного деятеля, реабилитацию нацизма или же дискредитацию Вооруженных сил.


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