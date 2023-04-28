Минпросвещения намерено завершить к сентябрю апробацию нового учебника истории

Завершение подготовки и апробация нового учебника истории с разделом о специальной военной операции должна завершиться к началу нового учебного года, сообщило 28 апреля РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

"Завершение подготовки и апробация учебников по истории, объединяющих изучение всеобщей истории и истории России в единый учебный предмет, запланированы до 1 сентября 2023 года", — цитирует информагентство сообщение ведомства.

Как отметили в министерстве, потребность в новых учебниках определяют регионы. Чиновники пообещали принять меры к тому, чтобы обеспечить школы пособиями в необходимом объеме.

Учебники для 11 класса содержат, среди прочего, разделы о присоединении Крыма, минских соглашениях по Донбассу, специальной военной операции, введении санкций против России.

В начале недели глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил о завершении работы над учебником для 11 класса. Учебник для 10 класса должен быть готов в скором времени.