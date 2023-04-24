Кравцов сообщил о готовности учебника истории с разделом о спецоперации

Новый учебник истории для 11 классов с разделом о специальной военной операции готов, сообщил 24 апреля министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, учебник для 10 класса будет составлен в скором времени.

"Я в руках держу учебник 11 класса, базовый уровень. Учебник получился очень интересный", — приводит ТАСС слова министра, произнесенные на форуме "Знание. Первые".

Авторами учебника выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

В конце января Кравцов выражал надежду на то, что новые учебники поступят в школы со следующего учебного года. Позже в Минпросвещения уточнили, что в этом случае речь будет идти только об апробации, полноценное же внедрение учебника состоится не ранее 2024-2025 учебного года. В то же время на прошлой неделе замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева подтвердила намерение ведомства поставить учебники в школы к сентябрю.

В середине апреля в Рособрнадзоре сообщили, что вопросы о спецоперации появятся в ЕГЭ по истории после внедрения новых учебников, содержащих соответствующий раздел.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ