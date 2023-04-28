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Новости 15:53

В Купчино демонтируют заброшенный бассейн

фото ЗакС политика В Купчино демонтируют заброшенный бассейн

Петербургские чиновники намерены уничтожить советский заброшенный бассейн, расположенный на углу Загребского бульвара и Дунайского проспекта. Об этом пишет издание "Канонер" со ссылкой на замглавы комитета по образованию Андрея Ерина.

Заявку на проведение работ подадут в бюджет на следующий год.

После демонтажа объекта дворовую территорию обещают благоустроить. Бассейн здесь появился во второй половине 1970-х годов. Сегодня он принадлежит Колледжу информационных технологий, занимающему в Купчино здание бывшего ПТУ.


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