В Петербурге арестовали аспиранта по делу о поджоге музея

Пушкинский районный суд Петербурга удовлетворил запрос следствия и поместил под стражу Алексея Грибанова, которого задержали в среду в связи с поджогом здания ГБУ "Историко-литературный музей города Пушкина". Его обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), пишет объединенная пресс-служба городских судов.

Свою вину 25-летний фигурант, учащийся в аспирантуре Политеха, признает. Под стражей он пробудет как минимум до 25 июня.

По версии следствия, Грибанов руководствовался мотивами политической вражды и реализовывал злой умысел, сговорившись с соучастниками, личности которых пока не установили. Силовики утверждают, что он облил здание музея горючей жидкостью и поджег его, после чего безуспешно попытался скрыться. Фасад от его действий сильно не пострадал.