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Патриарх лишил Кураева священного сана

фото ЗакС политика Патриарх лишил Кураева священного сана

Протодьякон Андрей Кураев лишен священного сана, следует из опубликованного 28 апреля сообщения на сайте Московской епархии РПЦ. Указ об этом был подписан патриархом Кириллом.

В тексте документа говорится о том, что за более чем два года, прошедших после решения Епархиального суда об извержении Кураева из священного сана, тот "не проявил ни на словах, ни в делах" признаков раскаяния, а также "не прекратил свою деструктивную деятельность". В связи с этим действие введенного моратория на издание указа о лишении протодьякона священного сана прекращается.

Сам Кураев воспринял новость хладнокровно. "Патриарх [Константинопольский — ЗАКС.Ру] Варфоломей год назад сказал мне, что не может принять мою апелляцию, пока нет окончательного приговора. Теперь он есть", — написал Кураев в своем блоге в "Живом журнале". При этом он отметил, что вовсе не обязательно воспользуется "этой опцией".

Кураев был запрещен в служении патриархом Кириллом в конце апреля 2020 года в связи с его высказываниями о скончавшемся от коронавируса настоятеле Елоховского собора в Москве Александра Агейкина. В конце того же года Епархиальный церковный суд объявил протодьякона подлежащим извержению из сана. В апреле 2021 года патриарх утвердил решение суда, но с оговоркой о введении моратория на исполнение этого решения с целью дать Кураеву время переосмыслить свою позицию.

В августе прошлого года Никулинский суд Москвы назначил Кураеву штраф за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за публикации в его блоге.

Фото: Telegram-канал "Кураев"


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