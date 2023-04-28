Патриарх лишил Кураева священного сана

Протодьякон Андрей Кураев лишен священного сана, следует из опубликованного 28 апреля сообщения на сайте Московской епархии РПЦ. Указ об этом был подписан патриархом Кириллом.

В тексте документа говорится о том, что за более чем два года, прошедших после решения Епархиального суда об извержении Кураева из священного сана, тот "не проявил ни на словах, ни в делах" признаков раскаяния, а также "не прекратил свою деструктивную деятельность". В связи с этим действие введенного моратория на издание указа о лишении протодьякона священного сана прекращается.

Сам Кураев воспринял новость хладнокровно. "Патриарх [Константинопольский — ЗАКС.Ру] Варфоломей год назад сказал мне, что не может принять мою апелляцию, пока нет окончательного приговора. Теперь он есть", — написал Кураев в своем блоге в "Живом журнале". При этом он отметил, что вовсе не обязательно воспользуется "этой опцией".

Кураев был запрещен в служении патриархом Кириллом в конце апреля 2020 года в связи с его высказываниями о скончавшемся от коронавируса настоятеле Елоховского собора в Москве Александра Агейкина. В конце того же года Епархиальный церковный суд объявил протодьякона подлежащим извержению из сана. В апреле 2021 года патриарх утвердил решение суда, но с оговоркой о введении моратория на исполнение этого решения с целью дать Кураеву время переосмыслить свою позицию.

В августе прошлого года Никулинский суд Москвы назначил Кураеву штраф за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за публикации в его блоге.

Фото: Telegram-канал "Кураев"