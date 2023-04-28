СК завершил расследование дела Кулибабы об убийстве тридцатилетней давности

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, сообщили 28 апреля в Главном следственном управлении СК по региону. Против них, в зависимости от роли каждого, выдвинуты обвинения в бандитизме, покушении на убийство и убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Согласно версии следствия, не позднее конца июля 1993 года Константин Яковлев (также известный как Костя Могила) создал в Петербурге банду, в которую, среди прочих, вошли Кулибаба, Карпинский и Мотыль. В середине августа все они, а также находящийся сейчас в розыске Марат Аристов организовали нападение на улице Фрунзе на криминального авторитета Игоря Савина и его охранников Кирилла Угольникова и Дмитрия Скворцова. Савин и Угольников погибли, Скворцову удалось бежать.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру", — сообщили в Следкоме.

В феврале в СК сообщили о раскрытии дела о похищении в 1997 году предпринимателя Марка Горячева. По данным силовиков, он был убит соратниками Константина Яковлева, его тело расчленили и выбросили в Финский залив.