СК установил, что экс-депутат Госдумы Марк Горячев был убит соратниками Кости Могилы

Петербургские силовики продвинулись в расследовании обстоятельств громкого похищения предпринимателя Марка Горячева, который бесследно пропал в 1997 году в районе Торжковского рынка. Как сообщает пресс-служба регионального СК, сотрудники ведомства смогли установить, что бизнесмен был убит. По версии следствия, его силой затащили в машину, вывезли в Выборгский район Ленобласти, где после убийства тело расчленили и выбросили в залив.

Силовики утверждают, что исполнителями убийства стали ныне объявленный в розыск Дмитрий Скворцов, в 2000-х годах дослужившийся до должности помощника замглавы МВД, а также Владимир Кулибаба. Похищение было совершено по указанию последнего. Кулибаба, проходящий по другим уголовным делам, считается соратником криминального авторитета Константина Яковлева (Кости Могилы).

В свою очередь, региональный главк МВД утром 10 февраля сообщил о задержании одного из подозреваемых в похищении бизнесмена.

Марк Горячев в 1990-х годах считался одним из самых богатых людей в городе: он владел несколькими фирмами и производствами. Ему также удалось избраться от Петербурга депутатом в Госдуму I созыва (1993 - 1995).