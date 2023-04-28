Глава МО "Петровский" Дмитрий Вагин сложил полномочия

Муниципальный совет МО "Петровский" 28 апреля принял отставку главы округа Дмитрия Вагина, сообщила ЗАКС.Ру депутат Алла Бредец. Он также сложил депутатские полномочия. Единоросс может перейти на работу в администрацию одного из районов.

Для муниципального совета решение Вагина не стало неожиданным. Этот вопрос заранее был включен в повестку заседания. До 5 мая теперь уже бывший глава должен передать все документы, ключи и печати Лилии Сикоевой, которая будет исполнять обязанности главы до избрания нового руководителя.

Бредец рассказала, что Вагину поступило предложение перейти на госслужбу в администрацию одного из районов Петербурга. Какую именно - неизвестно, но не Петроградского. В совете не сомневаются, что смогут продолжить работу без Вагина.

- У нас достаточно дружная команда. У нас депутаты с опытом. У нас бывшие главы муниципальных образований. Люди, которые о муниципальной службе знают не понаслышке, которые не один срок уже на своем месте. Никаких проблем, я думаю, в связи с тем, что Дмитрий Феликсович покинул занимаемый пост, не случится, - добавила Бредец.

Напомним, между депутатами и главой округа уже длительное время продолжался конфликт, из-за которого последний даже решил обратиться в суд. Муниципалы, недовольные управленческими навыками Вагина, в 2022 году поднимали вопрос о его отставке и признавали отчет о его работе неудовлетворительным. Вагин не смог через суд оспорить эти решения.

ЗАКС.Ру подробно рассказывал о конфликте в МО "Петровский".

Константин Леньков