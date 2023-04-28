Уличные музыканты не смогут согласовать выступление на Невском проспекте

Администрация Центрального района приняла распоряжение об определении мест для уличных выступлений. Документ опубликован на сайте администрации Петербурга.

Согласно распоряжению, всего в Центральном районе можно будет выступать в четырех местах - ни одно из них не находится на Невском проспекте. Два места расположены в саду Зимнего дворца, еще одно - в Ново-Манежном сквере. Там нельзя будет использовать звукоусиливающую аппаратуру и ударные инструменты, следует из документа. Можно будет этим пользоваться только в одной точке Центрального района - в Таврическом саду.

Выступления разрешены с 9:00 до 22:00 часов в будние дни. В выходные и праздничные дни проводить мероприятия можно будет с 12:00 до 22:00 часов.

Ранее администрация Центрального района опубликовала проект данного распоряжения в разделе антикоррупционной экспертизы. В том документе было прописано 12 мест для уличных выступлений. Среди них были точки на Невском проспекте: у Гостиного двора, на Малой Садовой и Малой Конюшенной улицах. Подробнее о том, какие места для уличных выступлений готовили районные администрации - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова