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Уличные музыканты не смогут согласовать выступление на Невском проспекте

фото ЗакС политика Уличные музыканты не смогут согласовать выступление на Невском проспекте

Администрация Центрального района приняла распоряжение об определении мест для уличных выступлений. Документ опубликован на сайте администрации Петербурга.

Согласно распоряжению, всего в Центральном районе можно будет выступать в четырех местах - ни одно из них не находится на Невском проспекте. Два места расположены в саду Зимнего дворца, еще одно - в Ново-Манежном сквере. Там нельзя будет использовать звукоусиливающую аппаратуру и ударные инструменты, следует из документа. Можно будет этим пользоваться только в одной точке Центрального района - в Таврическом саду. 

Выступления разрешены с 9:00 до 22:00 часов в будние дни. В выходные и праздничные дни проводить мероприятия можно будет с 12:00 до 22:00 часов. 

Ранее администрация Центрального района опубликовала проект данного распоряжения в разделе антикоррупционной экспертизы. В том документе было прописано 12 мест для уличных выступлений. Среди них были точки на Невском проспекте: у Гостиного двора, на Малой Садовой и Малой Конюшенной улицах. Подробнее о том, какие места для уличных выступлений готовили районные администрации - в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова


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