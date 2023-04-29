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Новости 11:55

Отбывший срок по делу "Сети"* петербуржец Бояршинов уехал из России

фото ЗакС политика Отбывший срок по делу "Сети"* петербуржец Бояршинов уехал из России

Петербуржец Юлий Бояршинов, на прошлой неделе освободившийся из мест заключения, покинул Россию. Об этом в своем микроблоге сообщила его супруга Яна Сахипова. Вместе с фигурантом дела "Сети"* сейчас она находится в Барселоне.

В колонии Бояршинов провел более пяти лет. Правозащитное сообщество неоднократно заявляло о том, что доказательства его вины были сфальсифицированы. Преследовавшиеся по делу "Сети"* молодые люди жаловались на пытки во время следствия. Другой петербургский фигурант дела, Виктор Филинков, продолжает отбывать срок.

По официальной версии, осужденные готовились к свержению конституционного строя в России и нападениям на правоохранителей. 

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

фото: Rupression / Telegram


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