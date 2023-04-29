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Новости 14:31

Сломался разработанный Смольным Telegram-бот, посвященный корюшке

фото ЗакС политика Сломался разработанный Смольным Telegram-бот, посвященный корюшке

Запущенный накануне Telegram-бот для поиска точек продажи корюшки в Петербурге перестал работать уже спустя день. Внимание на это обстоятельство обратил портал MR7.

При отправке любого текста Telegram-бот "Корюшка пошла!" никак не реагирует. Накануне о его достоинствах рассказывал "цифровой" вице-губернатор Станислав Казарин.

Предполагалось, что можно будет ввести через сервис точный или примерный адрес и увидеть ближайшие легальные торговые точки.

Ранее сообщалось, что корюшка по сравнению с прошлым годом подорожала почти вдвое.


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