В Госдуме готовятся скорректировать закон о военном положении

Депутат Госдумы Павел Крашенинников рассказал "Ведомостям", что его коллеги обсуждают возможность внесения поправок в закон о военном положении. По его словам, коррективы нужны, чтобы во вновь присоединенных к РФ регионах нынешней осенью могли пройти выборы.

Действующая правовая рамка не позволяет полностью корректно провести электоральную процедуру в субъектах РФ, где объявлено военное положение: различные нормативные акты противоречат друг другу.

"При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что там осенью 2023 года должны пройти выборы. Все эти законы – федеральные конституционные", - отметил депутат.

Они имеют приоритет перед иными федеральными законами, уточнил Крашенинников свой последний тезис.

Напомним, что военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях ввели в октябре. В состав России де-юре они вошли меньше чем за месяц до этого события.