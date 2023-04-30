Адвокат Барсукова (Кумарина) удивился новости о возможной причастности своего клиента к убийству Маневича

Данные о возможной причастности лидера "тамбовской" ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина) к заказному убийству бывшего петербургского вице-губернатора Михаила Маневича стали неожиданностью для его адвоката Сергея Афанасьева, пишет "Деловой Петербург".

"В первый раз об этом слышу, никто ничего не спрашивал, ни допросов, ни опросов с моим подзащитным не проводилось. После задержания моего подзащитного почти 16 лет назад убийства кого только не пытались" примерить", но об убийстве Михаила Маневича речи не было", — поделился Афанасьев.

Рассуждая об информации ФСБ, защитник отметил схожесть свидетельских показаний в деле. Например, в документах, касающихся убийства Яна Гуревского и Георгия Позднякова, которых якобы "заказал" Барсуков, свидетели единогласно утверждали о том, что "ночной губернатор" лично раздавал исполнителям патроны.

"Не исключаю, что после праздников появится следователь, тогда хоть какая-то ясность будет", — заключил Афанасьев.

Информация о том, что ФСБ считает Барсукова (Кумарина) заказчиком убийства бывшего вице-губернатора Маневича, появилась в пресс-релизе ведомства в воскресенье, 30 апреля.