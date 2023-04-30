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Крупнейший петербургский фуд-молл Vokzal 1853 эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

фото ЗакС политика Крупнейший петербургский фуд-молл Vokzal 1853 эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Посетителей петербургского торгового центра "Варшавский экспресс" пришлось эвакуировать из-за сообщения о "минировании" комплекса, информирует Telegram-канал городской группы "ДТП и ЧП".

На опубликованных в соцсети кадрах видно, как посетители организованно покидают здание ТК под звуки сирен.

О каких-либо опасных находках в здании комплекса не сообщается.

Напомним, что крупнейший в Петербурге фуд-холл Vokzal 1853, расположенный в ТЦ "Варшавский экспресс", открылся в ноябре 2022 года.

Ранее в администрации Центрального района Петербурга известили о прорабатывании вопроса о преобразовании улиц с "дурной" славой — Думской и Ломоносова — в новый культурный кластер.


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