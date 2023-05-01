В Петербурге возбудили дело из-за избиения школьника возле торгового центра

Петербургские полицейские возбудили дело о разбое (ст. 162 УК) по факту пьяного нападения двух подростков на 13-летнего мальчика. Инцидент имел место на нынешней неделе возле ТРК "Родео драйв" в Калининском районе.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщает об оперативном задержании двоих 16-летних граждан, находящихся в федеральном розыске как без вести пропавших. По версии силовиков, они пытались отнять у пострадавшего мобильный телефон.

Мальчику потребовалась госпитализация. В больницу его доставили в состоянии средней степени тяжести.

В марте глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападений мигрантов на петербургских подростков.