В Брянской области из-за подрыва путей опрокинулся грузовой поезд

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил распространившуюся ранее информацию о сходе с рельсов грузового поезда. Инцидент случился на 136-м километре дороги Брянск – Унеча.

"Сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что ДТП обошлось без пострадавших. По данным медиапроекта Baza, состав перевозил в том числе нефтепродукты, и в результате аварии начался пожар.

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