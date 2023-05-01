Росприроднадзор определил источник очередного загрязнения Охты

Появление масляных пятен на поверхности Охты в минувший уик-энд объяснили чиновники из Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Загрязнение реки на территории Мурино явилось косвенным следствием деятельности Северной ТЭЦ-21 филиала "Невский", о чем сообщила пресс-служба ведомства. Горючие вещества попадали в выпуск ТЭЦ-21 от одного из ее клиентов.

Накануне специалисты посетили участок, откуда предположительно поступал сброс нефтепродуктов, и локализовали его. Работы провело ГУП "Пиларн". Утверждается, что ситуация находится под контролем РПН.

В январе чиновники сообщали об аналогичном случае: тогда загрязнение Охты в районе Мурино стало возможным из-за "выпуска, который находится на балансе Северной ТЭЦ".

фото: Петербург с огоньком / Telegram (скриншот видео)