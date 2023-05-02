Кабмин поднял тарифы на передачу электроэнергии

Величина тарифов на передачу электроэнергии выросла в России с начала мая на 6,3 %, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован 1 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой общероссийской (национальной) электрической сети <...> с учетом увеличения на 6,3 процента относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года", — говорится в тексте распоряжения.

Ранее глава петербургского комитета по тарифам Алексей Малухин сообщил об отсутствии у Смольного планов повышать тарифы ЖКХ до конца текущего года. При этом он отметил, что индексация тарифов не превышает уровня инфляции.

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