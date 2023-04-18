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Новости 19:36

В Смольном пообещали не поднимать тарифы на услуги ЖКХ в текущем году

фото ЗакС политика В Смольном пообещали не поднимать тарифы на услуги ЖКХ в текущем году

В 2023 году власти Северной столицы не планируют повышать цены на тарифы ЖКХ, известил в беседе с "Петербургским дневником" руководитель комитета по тарифам Алексей Малухин.

На ценообразование в обозначенной отрасли напрямую влияет инфляция, подчеркнул чиновник. Тарифы индексируют ниже её уровня.

"Например, в прошлом году средний годовой рост инфляции составил 11,9 процента, а индексация тарифов — 8,5 процента", — рассказал Малухин.

В 2022 году стоимость коммунальных услуг возросла на 8,5%. Это тарифы на горячую и холодную воду, подачу тепла, электричество и водоотведение.

Напомним, в январе в Смольном ответили на недовольство петербуржцев высоким тарифом на вывоз мусора.


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