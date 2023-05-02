"Ъ": Adidas подумывает о продаже российского бизнеса

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas размышляет о продаже бизнеса в России стороннему иностранному инвестору, сообщил 2 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. Подобной информацией с изданием поделились три собеседника, занятых в сфере торговой недвижимости, и один, занятый в ретейле.

По словам одного из источников, передача бизнеса позволила бы перезапустить около 100 самых доходных торговых точек Adidas в стране. Магазины сети были временно закрыты в марте 2022 года на фоне начавшейся спецоперации, на конец 2022 года насчитывалось 153 арендованных ей помещения под торговлю.

В самой компании информацию не комментировали, на звонки "Коммерсанта" в российский офис не ответили.

В мае прошлого года сеть Reebok продала свои активы в России турецкому холдингу FLO Retailing. Последний переименовал магазины, однако продолжил выпуск товаров под прежним брендом. Как сообщил "Коммерсантъ", в случае продажи российского бизнеса Adidas может прибегнуть к подобной модели.

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