Суд смягчил экс-мэру Владивостока Гуменюку наказание с 16 до 12 лет колонии

Суд в Приморье смягчил приговор бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку с 16,5 до 12 лет колонии строгого режима в рамках уголовного дела о взятках на сумму 38 млн рублей, передаёт VL.ru.

Кроме того, была снижена и сумма штрафа — со 150 млн рублей до 140 млн.

"Сейчас скажу абсолютно серьёзно. Да лучше бы меня расстреляли. А зачем жить?" — высказался Гуменюк во время заседания по апелляции.

Под уголовное преследование бывший управленец попал в 2021 году. Приговор по его делу огласили в январе 2022-го. Гуменюку вменили два эпизода получения взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).