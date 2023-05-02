Суд в Петербурге частично прекратил производство по делу Израйлита

Смольнинский районный суд пошел навстречу просьбам бизнесмена Валерия Израйлита и прекратил в части производство по его делу, проинформировала 2 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Основанием для этого стало истечение сроков давности по вменяемым предпринимателю статьям.

Речь идет о предъявленных Израйлиту обвинениях в мошенничестве, совершенном организованной группой или же в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о легализации полученных преступным путем денежных средств в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

"Суд ходатайство удовлетворил, уголовное преследование прекратил", — уведомили в судебной пресс-службе.

О задержании Израйлита, занимавшего пост главы совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", стало известно в конце 2016 года. Первоначально его подозревали в мошенничестве, однако в 2018 году Смольнинский райсуд зарегистрировал дело против предпринимателя, где также содержались обвинения в отмывании доходов и переводе средств на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ). Как сообщалось, дело против Израйлита было связано с поставкой некачественных труб для порта Усть-Луга. В марте 2020 года суд отпустил бизнесмена под домашний арест, в сентябре тот был признан банкротом. В феврале 2022 года петербургский арбитраж приступил к реализации имущества Израйлита.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"