Интервал движения трех автобусных маршрутов сократится из-за изменений в работе "Василеостровской"

Автобусы на трех маршрутах станут чаще ходить по утрам из-за изменений в графике работы станции метро "Василеостровская", сообщили 2 мая в комитете по транспорту Петербурга. Предполагается, что это позволит перераспределить пассажиропоток на время ремонта эскалаторов.

Интервал движения по автобусному маршруту № 6, идущему до станции метро "Приморская", уменьшится до семи минут, пообещали в комтрансе. Автобус № 100, также курсирующий до "Приморской", будет ходить каждые 11 минут, а автобус № 1, следующий до "Спортивной", — каждые 13 минут.

Всего до Приморской" и "Спортивной" пассажиры смогут доехать, воспользовавшись 11 автобусными и двумя трамвайными маршрутами.

Ремонт эскалаторов на "Василеостровской" стартовал 2 мая, по планам он должен продлиться до 17 сентября. В это время станцию будут закрывать на вход с 08:00 до 10:30 по будним дням. Также вход будут ограничивать в период с 16:00 до 20:00.