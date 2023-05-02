"Известия": Объем наличных в обращении вырос на половину триллиона рублей за два месяца

Объем наличных в обращении вырос в России в феврале-марте на более чем полтриллиона рублей, сообщили 2 мая "Известия" со ссылкой на статистику Центробанка. В результате по итогам первого квартала 2023 года общий объем наличных денег в обращении достиг отметки в 16,7 триллиона рублей.

В январе на руках у граждан находилось 16,2 триллиона рублей, однако затем объем денежной массы начал расти. В результате за два следующих месяца он увеличился на 510 миллиардов рублей. При этом в 2018-2019 и в 2021 годах объем наличных в обращении оказывался к концу марта меньше, чем в начале года, а данные за 2020 и 2022 год нерелевантны из-за начала пандемии коронавируса и спецоперации.

Как уточнил изданию вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, количество наличных денег в обращении стандартно увеличивается к новогодним праздникам. При этом в минувшем декабре увеличение спроса на наличные оказалось практически незаметным в связи с и без того наблюдаемым его ростом. Так, с июля 2022 по апрель 2023 года объем средств на руках населения вырос на 20 %, отметил эксперт. По его словам, к 25 апреля этот показатель превысил отметку в 17 триллионов рублей.

Войлуков полагает, что наблюдаемая ситуация связана с обеспечением рублями четырех новых регионов. Также свою роль играет инфляция и повышение тревожности россиян, из-за чего они предпочитают хранить деньги дома.

Ранее в Центробанке предрекли увеличение темпов роста инфляции в России во второй половине года. Ожидается, что по его итогам значение показателя составит 4,5-6,5 %.

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