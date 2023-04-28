Центробанк оставил на прежнем уровне величину ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании 28 апреля принял решение сохранить на прежнем уровне в 7,5% годовых величину ключевой ставки, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Значение показателя остается неизменным с сентября прошлого года.

Как отметили в Центробанке, наблюдаемые темпы прироста цен в стране ускорились с конца прошлого года, однако "остаются умеренными". Значение параметра оценили приблизительно в 4%. "Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценкам Банка России, пока преимущественно формируются ниже 4% в пересчете на год", — добавили в регуляторе.

Рассуждая об инфляции, в ЦБ отметили снижение ее величины до 3,5% в марте после 11% в феврале. "В апреле инфляционные ожидания населения снизились, тогда как ценовые ожидания предприятий выросли", — добавили там. Согласно прогнозу, во втором полугодии показатель годовой инфляции начнет постепенный рост, в базовом сценарии его значение по итогам года составит 4,5-6,5%.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее в Центробанке сообщили об уменьшении в первом квартале года количества фальшивых купюр в обороте.

Фото: pixabay