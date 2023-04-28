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Новости 14:04

Центробанк оставил на прежнем уровне величину ключевой ставки

фото ЗакС политика Центробанк оставил на прежнем уровне величину ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании 28 апреля принял решение сохранить на прежнем уровне в 7,5% годовых величину ключевой ставки, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Значение показателя остается неизменным с сентября прошлого года.

Как отметили в Центробанке, наблюдаемые темпы прироста цен в стране ускорились с конца прошлого года, однако "остаются умеренными". Значение параметра оценили приблизительно в 4%. "Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценкам Банка России, пока преимущественно формируются ниже 4% в пересчете на год", — добавили в регуляторе.

Рассуждая об инфляции, в ЦБ отметили снижение ее величины до 3,5% в марте после 11% в феврале. "В апреле инфляционные ожидания населения снизились, тогда как ценовые ожидания предприятий выросли", — добавили там. Согласно прогнозу, во втором полугодии показатель годовой инфляции начнет постепенный рост, в базовом сценарии его значение по итогам года составит 4,5-6,5%.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее в Центробанке сообщили об уменьшении в первом квартале года количества фальшивых купюр в обороте.

Фото: pixabay


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