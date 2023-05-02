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Новости 14:53

На берегах озёр и в лесах Ленобласти оборудуют мусорные площадки

фото ЗакС политика На берегах озёр и в лесах Ленобласти оборудуют мусорные площадки

В местах массового отдыха граждан у озёр и в лесах Ленинградской области будут оборудованы места для складирования мусора, информирует пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что следить за площадками будут арендаторы и собственники территории.

Разработать "механизм установки контейнеров", а также решить вопрос, касающийся вывоза мусора, региональный глава Александр Дрозденко поручил вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину.

Напомним также, ранее в Смольном сообщили, что к лету в пяти районах Петербурга должны обустроить зоны для приготовления шашлыков.


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