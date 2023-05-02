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Новости 14:57

Путин из Петербурга запустит трамвайное сообщение в Мариуполе

фото ЗакС политика Путин из Петербурга запустит трамвайное сообщение в Мариуполе

Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии запуска трамвайного сообщения в Мариуполе, сообщил 2 мая его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства сейчас работает в Петербурге.

"Сегодня достаточно насыщенный рабочий день у президента, он находится в Санкт-Петербурге, работает там. Совсем скоро он примет участие в режиме видеоконференции в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля отметил, что в городе на территории ДНР были восстановлены 10 километров трамвайных линий. Запуск первого участка путей он охарактеризовал как "очень примечательное событие", отметив продолжающееся восстановление Мариуполя.

В конце апреля Путин посетил Петербург ради выступления на Совете законодателей в Таврическом дворце. В своей речи он, среди прочего, позитивно оценил многопартийную систему в России.


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