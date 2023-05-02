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Новости 15:23

В Ленобласти энергетики до конца недели восстановят подорванную опору ЛЭП

фото ЗакС политика В Ленобласти энергетики до конца недели восстановят подорванную опору ЛЭП

Поврежденная взрывом линия электропередач в Гатчинском районе Ленобласти будет восстановлена в течение недели, сообщили 2 мая ТАСС в пресс-службе Магистральных электрических сетей Северо-Запада. Сейчас на месте производится демонтаж подорванной опоры ЛЭП и подготовка к установке новой конструкции.

"Работы ведутся круглосуточно. Восстановление планируется полностью завершить на этой неделе", — заявили информагентству в МЭС Северо-Запада. Электроснабжение жителей Ленобласти происходит в штатном режиме, отметили энергетики.

О повреждении линии электропередач в Сусанинском поселении Ленобласти из-за взрыва стало известно 1 мая, в связи с произошедшим было заведено уголовное дело по статьям о диверсии (ст. 281 УК РФ) и о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Во вторник появилась информация об обнаружении еще трех неразорвавшихся устройств на ЛЭП.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко


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