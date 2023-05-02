Специалисты нашли ещё несколько устройств на подорванной под Гатчиной опоре ЛЭП

На протяжении последних суток взрывотехники работали в в Сусанинском поселении (Гатчинский район), где накануне ночью подорвали опору линии электропередач. С неё самой и соседних сняли ещё три невзорвавшихся устройства, пишет "Фонтанка".

На упавшей опоре, по предварительным данным, было обнаружено устройство с электронными таймером и детонатором и взрывчатым веществом массой порядка 300 граммов. С соседних опор демонтировали ещё два похожих предмета – один на 300 граммов взрывчатки, второй на 600 граммов.

Ранее по факту произошедшего Следственный комитет по региону возбудил уголовные дела по ст. 281 УК (Диверсия) и по ст. 222.1 УК (Незаконный оборот взрывных устройств).

Взрыв под Гатчиной случился в полночь на Первомай. Энергоснабжение региона нарушено не было.

фото: Telegram-канал Александра Дрозденко