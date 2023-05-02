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Специалисты нашли ещё несколько устройств на подорванной под Гатчиной опоре ЛЭП

фото ЗакС политика Специалисты нашли ещё несколько устройств на подорванной под Гатчиной опоре ЛЭП

На протяжении последних суток взрывотехники работали в в Сусанинском поселении (Гатчинский район), где накануне ночью подорвали опору линии электропередач. С неё самой и соседних сняли ещё три невзорвавшихся устройства, пишет "Фонтанка".

На упавшей опоре, по предварительным данным, было обнаружено устройство с электронными таймером и детонатором и взрывчатым веществом массой порядка 300 граммов. С соседних опор демонтировали ещё два похожих предмета – один на 300 граммов взрывчатки, второй на 600 граммов.

Ранее по факту произошедшего Следственный комитет по региону возбудил уголовные дела по ст. 281 УК (Диверсия) и по ст. 222.1 УК (Незаконный оборот взрывных устройств).

Взрыв под Гатчиной случился в полночь на Первомай. Энергоснабжение региона нарушено не было.

фото: Telegram-канал Александра Дрозденко


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