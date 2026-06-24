Зампреда "Яблока" Максима Круглова* приговорили к 7 годам колонии

Замоскворецкий районный суд 24 июня приговорил заместителя председателя партии "Яблоко" Максима Круглова* к семи годам лишения свободы по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщило РИА Новости. Суд также запретил политику в течение трех лет администрировать сайты в интернете. Сторона защиты планирует обжаловать решение суда.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении "яблочника" стали посты на тему специальной военной операции, опубликованные в социальных сетях в апреле 2022 года. По данным информагентства, он не признал вину.

Судебное заседание посетили основатель "Яблока" Григорий Явлинский и председатель партии Николай Рыбаков, а также политик Борис Надеждин, делегации из США, Франции, Германии, Польши, Чехии и Нидерландов.

Изначально прокурор просил назначить политику восемь лет колонии. Ранее Круглов* заявлял, что не может достоверно подтвердить авторство публикаций, ставших основанием для уголовного дела. По его словам, при написании текстов он опирался на открытые источники и указал их в публикациях. "Яблочник" также утверждал, что не допускал оскорбительных высказываний в адрес военнослужащих.

Политика задержали в Петербурге осенью 2025 года. В октябре ему предъявили обвинение и отправили в следственный изолятор.

Круглов* состоит в партии 17 лет. Занимает пост зампредседателя "Яблока" с декабря 2023 года. До этого он был заместителем руководителя московского отделения партии. В 2019 году политик прошел в Московскую городскую думу, где возглавил фракцию "Яблоко". На выборах 2024 года переизбраться в столичный парламент ему не удалось.

*Росфинмониторинг внес Максима Круглова в перечень террористов и экстремистов

Екатерина Гусева / Фото: ГСУ СК по Москве (скриншот видео)