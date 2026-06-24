В девяти регионах СЗФО пройдет дистанционное электронное голосование в сентябре

Девять регионов Северо-Западного федерального округа попали в перечень субъектов России, где в сентябре состоится дистанционное электронное голосование, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по итогам заседания 24 июня. Всего ДЭГ пройдет в 33 регионах страны. Петербург и Ленинградская область в их число не вошли.

Среди регионов СЗФО, где жители смогут отдать свой голос дистанционно, оказались Коми, Карелия, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, а также Ненецкий автономный округ. Среди городов федерального значения ДЭГ пройдет только в Москве.

В список 33 регионов включили те субъекты, у которых есть опыт проведения дистанционного электронного голосования. По данным Центризбиркома, ДЭГ охватит 48,4 млн избирателей.

Также на заседании 24 июня председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что избирательные комиссии должны быть готовы к перебоям в работе мобильного интернета в дни выборов. По ее словам, в Центризбиркоме начали работать над включением ресурсов ДЭГ в "белые списки".

В сентябре в России пройдут выборы депутатов Государственной думы. Единый день голосования назначен на 20 сентября. В Петербурге горожане также будут выбирать депутатов городского парламента и МО "Автово". В МО "Новоизмайловское", МО "Оккервиль" и МО "Красненькая речка" состоятся дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру