ЦИК работает над включением ресурсов ДЭГ в "белые списки"

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 24 июня заявила, что началась работа над включением ресурсов дистанционного электронного голосования в "белые списки", сообщил ТАСС. Заявление Памфилова сделала на заседании ЦИК. В информагентстве не уточнили, когда именно ресурсы ДЭГ внесут в "белые списки".

"Сейчас проводится работа по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в так называемые "белые списки," - заявила Памфилова (цитата по ТАСС).

По словам председателя ЦИК, избирательная система должна быть готова к перебоям мобильного интернета в дни выборов. Избирательным комиссиям субъектов, где будут проводить дистанционное электронное голосование, нужно будет обеспечить избирательные участки стационарными средствами передачи данных, отметила Памфилова. Всего электронное голосование на сентябрьских выборах состоится в 33 регионах страны.

В июне Памфилова призвала россиян "не роптать" на ограничения мобильного интернета в период выборов. Она заявила, что меры вводятся для обеспечения безопасности граждан. Позже глава ЦИК сказала, что ее слова о перебоях в работе интернета вырвали из контекста. В распространении неверной информации Памфилова обвинила каналы в соцсетях и блогеров.

В стране 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы. В Петербурге также состоятся выборы депутатов Законодательного собрания и МО "Автово". В МО "Новоизмайловское", МО "Оккервиль" и МО "Красненькая речка" запланированы дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру