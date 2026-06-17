Памфилова: Слова о проблемах с интернетом на выборах вырваны из контекста

Слова о возможности проблем с интернетом на выборах были вырваны из контекста, заявила 17 июня председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее заявлению, недобросовестные блогеры якобы распространили неверную трактовку о намерениях отключать доступ в Сеть во время голосования.

"Не мы отключаем интернет. Это не в нашей компетенции", — передает слова Памфиловой ТАСС.

В распространении неверной информации глава ЦИК обвинила каналы в соцсетях и "блогеров, косящих под псевдопатриотов". По ее словам, она говорила лишь о готовности избирательной системы в отсутствие интернета, но не о намерении отключать его.

Двумя днями ранее СМИ распространили слова Памфиловой о возможности проблем с доступом в интернет при онлайн-голосовании во время выборов. В частности, глава Центризбиркома заявила, что "не надо роптать" в таких ситуациях, поскольку сложности с доступом в Сеть могут быть обусловлены соображениями безопасности.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру