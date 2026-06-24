Медведев с Бегловым и Дрозденко обсудил на ПМЮФ создание "Невской дельты"

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 24 июня провел заседание в рамках Петербургского международного юридического форума на тему развития Санкт-Петербургского государственного университета и создания на его базе инновационного научно-технологического центра "Невская дельта". На мероприятии присутствовали министр юстиции Константин Чуйченко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

По словам Беглова, одним из ключевых этапов проекта сейчас остается формирование инфраструктуры будущего научно-технологического центра в Пушкинском районе.

"Петербург готов к совместной работе с правительством России, университетом и партнерами. Наша общая задача — сделать „Невскую дельту" уникальным центром. Он позволит успешнее решать задачи по технологическому лидерству, поставленные президентом России", — цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме участники проекта подписали первые соглашения. Так, первым резидентом "Невской дельты" стала ассоциация "Цифровые технологии в промышленности".

Постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Невская дельта" премьер-министр Михаил Мишустин подписал осенью 2024 года. Проект предполагает формирование научно-производственного кластера, специализирующегося на разработках в сферах энергетики, экологии, фармацевтики, нефтегазовых технологий и цифровой трансформации промышленности. Первую из трех площадок построят в Пушкинском районе.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный