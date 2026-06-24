У уличных торговцев в Петербурге изъяли товары на 200 тысяч рублей

Представители комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности пресекли нелегальную торговлю у станций метро "Проспект Большевиков" и "Улица Дыбенко", заявили 24 июня в пресс-службе ведомства. В ходе рейдов изъяли товары на сумму больше 200 тысяч рублей. Сотрудники комитета составили 15 протоколов об административных правонарушениях. Нарушителям грозят штрафы до 5 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе комитета, петербуржцы неоднократно жаловались на нелегальную торговлю в Невском районе. Торговые лавки создавали антисанитарию и мешали проходу граждан, сказали в Смольном.

С начала 2026 года сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности составили 41 протокол за незаконную торговлю в городе. С июля 2025 года в Петербурге запрещено устанавливать киоски и торговые лавки в радиусе 100 метров от входов в метро, больниц, школ и остановок общественного транспорта.

В апреле сотрудники комитета по контролю за имуществом изъяли тонну овощей и фруктов у уличных торговцев. Представители ведомства демонтировали павильоны, киоски и незаконные мобильные шиномонтажные мастерские. Рейды проходили рядом со станциями метро в разных районах города.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по вопросам законности