В Петербурге более тысячи водителей за неделю получили штрафы за неправильную парковку во дворах

Свыше 1,1 тысячи петербургских водителей за прошедшую неделю получили штрафы за неправильную парковку во дворах, сообщили в государственной административно-технической инспекции. Сумма назначенных штрафов превысила отметку в 13,7 миллиона рублей.

"В отношении автомобилистов, оставивших машины на газоне или перегородивших подъезд к контейнерным площадкам или входы в здание, вынесено 1 139 постановлений, из них 70 — в отношении юридических лиц", — рассказали в ГАТИ.

Нарушения фиксируются автоматически с помощью специальных комплексов, установленных на 15 автомобилей управления по мониторингу. При этом начиная с 1 мая их стали регистрировать в круглосуточном режиме.

Всего с начала года за неправильную парковку во дворах было вынесено почти 8,4 тысячи постановлений. Общая величина назначенных штрафов составила 91,7 миллиона рублей.

Ранее власти Ленобласти объявили о намерении создать единые правила парковки во дворах.

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