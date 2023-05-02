Более 200 тысяч петербуржцев приняли участие в общегородском субботнике

В общей сложности свыше 200 тысяч петербуржцев поучаствовали в общегородском субботнике, состоявшемся в предпоследний день апреля, сообщили 2 мая в комитете по благоустройству.

Силами горожан и коммунальных служб удалось привести в порядок 14 миллионов квадратных метров территорий. Кроме того, в этот день были высажены 800 деревьев и около 4,5 тысячи кустарников.

Субботник стал финальной точкой месячника по благоустройству, однако и по его завершении подведомственные комблагу предприятия продолжают весеннюю уборку. Во вторник более тысячи работников и 269 единиц техники наводят порядок в зеленых зонах города, уборкой дорог заняты 651 машина и свыше тысячи дворников.

Ранее Смольный приглашал горожан принять участие в субботнике, анонсируя среди прочего мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"