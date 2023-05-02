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Новости 16:31

В столице Конго прошла акция "Бессмертный полк"

фото ЗакС политика В столице Конго прошла акция "Бессмертный полк"

В Браззавиле, столице Демократической Республики Конго, провели пророссийскую акцию "Бессмертный полк", информирует 2 мая РИА Новости.

В ходе мероприятия местный ансамбль исполнил "Катюшу". Кроме того, по улицам города прошло шествие россиян с портретами своих родственников, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Также местные жители пронесли длинный российский триколор.

В городах РФ в этом году шествие "Бессмертного полка" отменили. От традиционного формата акции в виде шествия по Невскому проспекту отказалось правительство Петербурга.


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