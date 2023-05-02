Решетников заявил о росте количества турпоездок в прошлом году

Количество туристических поездок в России увеличилось в прошлом году, заявил 2 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с участием президента Владимира Путина. По словам чиновника, это свидетельствует о продолжающемся восстановлении внутреннего туризма.

"У нас за прошлый год туристических поездок стало на четыре миллиона больше. И это несмотря на ограничения по аэропортам юга", — приводит "Интерфакс" слова министра.

Решетников также отметил рост количества размещений в гостиницах на 20 % в первом квартале 2023 года. Он отметил увеличение на 10 % количества номеров в классифицированных отелях в прошлом году. Таким образом, их количество достигло 770 тысяч по стране. В наступившем году к ним прибавилось еще почти 20 тысяч номеров, рапортовал министр.

"Номерной фонд активно "выходит из тени" и классифицируется, — продолжил Решетников. — Одновременно с этим растет и ввод новых номеров".

Ранее глава петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев заявил, что Смольный ожидает на майских праздниках прибытия до 600 тысяч гостей города.