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Новости 18:48

Ветеранов-блокадников привезли в Мариуполь и включили по видеосвязи с Путиным

фото ЗакС политика Ветеранов-блокадников привезли в Мариуполь и включили по видеосвязи с Путиным

Президент Владимир Путин и губернатор Александр Беглов 2 мая из Петербурга  приняли участие в мероприятии по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе. По видеосвязи с ними общались ветераны-блокадники, которые присутствовали на церемонии лично.

Беглов объявил, что проживающие в Петербурге ветераны сами "очень просились" посетить мероприятие.

"Состояние здоровья позволило, поэтому они здесь, вместе с нами", - констатировал губернатор. 

Среди присутствовавших были ветеран и кондуктор Трамвайного парка № 1 Валентин Кузьминский. Он пожелал мариупольским трамваям счастливого пути.

Председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова сравнила Мариуполь с Ленинградом времен войны. Она призналась, что удивилась увиденным разрушениям. 

"Просто удивляешься, до какой степени могли дойти эти люди, чтобы так разбить этот город. Но мы очень рады, что город восстанавливается", - сказала она.

В мероприятии также очно участвовали вице-губернатор Валерий Пикалев и глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: Kremlin. ru


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