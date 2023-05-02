Депутат Чернышов предложил заменить Tinder дискотеками ЛДПР

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил 2 мая дискотеки от партии либерал-демократов в качестве альтернативы приложению для знакомств Tinder. Заявление прозвучало на фоне сообщения компании о намерении покинуть российский рынок с 30 июня.

"Дискотека ЛДПР открывается… ЛДПР берет на себя импортозамещение Tinder", — заявил Чернышов в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий пообещал уделить особенное внимание Москве, назвав ее "городом, где свирепствует одиночество". В связи с этим он заявил о намерении проводить в районных отделениях ЛДПР в столице и на дружественных площадках безалкогольные дискотеки, на которых желающие смогут знакомиться.

Стоит отметить, что Чернышов оказался не первым депутатом, взявшимся комментировать уход Tinder и искать ему замену. Так, Виталий Милонов ("Единая Россия") предложил заменить сервис "православным приложением для знакомств". По мысли единоросса, пользователи могли бы регистрироваться через Госуслуги, что позволило бы избежать появления аккаунтов "проституток и содержанок".

Фото: duma.gov.ru