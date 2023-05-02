Ленобласть намерена потратить два миллиарда рублей на благоустройство городов

В 2023 году Ленинградская область намерена направить в общей сложности два миллиарда рублей на благоустройство городских территорий, поделился 2 мая планами глава региона Александр Дрозденко. Всего до конца года планируется обустройство 112 общественных территорий, следует из его слов.

"Общее финансирование составит два миллиарда рублей, в том числе 700 миллионов рублей — из федерального бюджета, 400 миллионов рублей — из муниципальных бюджетов и почти один миллиард рублей — из бюджета Ленинградской области", — приводит ТАСС слова Дрозденко, сказанные на пресс-конференции в информагентстве.

Всего, по словам губернатора, в период с 2017 по 2022 годы на финансирование проекта "Жилье и городская среда" привлекли в общей сложности девять миллиардов рублей. Из них пять миллиардов поступило из областного бюджета, еще три миллиарда — из федерального и один миллиард предоставили муниципалитеты. В целом за это время было благоустроено 669 территорий, в том числе общественные пространства и дворы.

Ранее петербургский комитет по благоустройству насчитал более 200 тысяч горожан на субботнике, состоявшемся 29 апреля.