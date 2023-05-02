Сенатор от Крыма предложила упростить заключение трудовых договоров с несовершеннолетними

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди внесла 2 мая на рассмотрение Госдумы поправки в Трудовой кодекс, следует из электронной базы парламента. Предложенные изменения призваны защитить права мобилизованных, а заодно и упростить возможность заключения трудового договора с членами их семей начиная с возраста 14-15 лет.

Так, сенатор предлагает ввести в Трудовой кодекс определение приостановления трудового договора. При этом она ссылается на то, что само понятие уже имеется в российском законодательстве, однако же оно не определено. В связи с этим могут нарушаться трудовые права участников спецоперации, опасается Ковитиди.

Представительница Крыма также обратила внимание на вопросы трудоустройства подростков. "Действующее трудовое законодательство содержит достаточно сложный механизм заключения трудового договора с несовершеннолетними в возрасте 14-15 лет", — отметила она в пояснительной записке к проекту. По мысли Ковитиди, следует упростить подобный механизм в отношении несовершеннолетних, чьи родитель или родители были мобилизованы.

Кроме того, автор проекта предложила "расширить гарантии сфере труда" для членов семей мобилизованных или же записавшихся на службу по контракту россиян.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о выплатах фактическим воспитателям участников СВО, погибших в первые месяцы конфликта.