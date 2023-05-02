ФАС ожидает подорожания летом авиабилетов на 10 процентов

Федеральная антимонопольная служба прогнозирует рост стоимости авиабилетов предстоящим летом на 10%, сообщил 2 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников. Заявление прозвучало на совещании членов правительства с участием президента Владимира Путина.

"По оценкам ФАС, которая сделана на основе информации авиакомпаний, рост цен авиабилетов на лето составит 10% по сравнению с ценами годом ранее", — цитирует Решетникова "Интерфакс".

При этом министр указал, что Росстат говорит о более заметных темпах роста цен. "Март к марту рост экономкласса плюс 20%", — сообщил он. При этом, ссылаясь на прогнозы Минэкономразвития, Решетников указал на возможность увеличения спроса на турпоездки летом не менее чем на 5%.

Помимо этого, в ходе совещания Решетников поведал о росте количества размещений в гостиницах на 20% в первом квартале 2023 года.