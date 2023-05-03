Сильный ветер сорвал часть строительных лесов со здания Биржи

Петербуржцы продолжают делиться в городских пабликах и Telegram-каналах кадрами последствий буйства стихии минувшим вечером и ночью.

К примеру, в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" во "ВКонтакте" разместили фотографию с Васильевского острова: на снимке видно, что ветер сорвал часть строительных лесов со здания Биржи. На прикреплённом к посту видео заметен светофор, находящийся на грани падения.

Кроме того, на Камышовой улице на припаркованный автомобиль ветром снесло металлический забор.

В Петербурге ранее объявляли жёлтый уровень погодной опасности. Накануне из-за сильного порыва ветра на автомобиль рухнуло дерево.