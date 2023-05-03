По требованию силовиков в центре Петербурга отремонтировали разбитые участки дорог

Петербургское ГУДП "Центр" починило пришедшие в негодность фрагменты дорожного покрытия в Адмиралтейском районе. Предприятие заставила это сделать прокуратура, ранее вынесшая представление, о чем сообщается на ее сайте.

Надзорное ведомство установило, что состояние проезжей части и тротуаров на некоторых отрезках Лермонтовского, Рижского, Троицкого проспектов, улиц Ефимова и Шкапина, а также набережной Обводного канала не соответствует ГОСТу. Силовиков не устроил размер трещин и выбоин в асфальте на территории исторического района.

Отмечается, что "работа на данном направлении продолжена".