В России упростили получение Fan ID несовершеннолетними

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру получения карт болельщика россиянами в возрасте от 14 до 18 лет, о чем сообщает пресс-служба правительства. В феврале соответствующее поручение отдал президент.

Если раньше родителям подростков требовалось лично посещать МФЦ, то теперь Fan ID можно будет оформить удаленно, через "Госуслуг". Для этого нужно, чтобы в подтвержденном аккаунте родителя или иного законного представителя содержались сведения о детях, которые нуждаются в картах болельщика.

Кроме того, желающих получить Fan Id инвалидов и детей-инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет футбольные клубы смогут включать в заявку. Таким упрощенным образом сегодня обеспечивается проход для сотрудников клубов. Документ вступит в силу 26 мая.

Отметим, что из-за протестов против закона о Fan ID у российских клубов появились трудности с наполнением стадионов.