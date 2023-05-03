Навальный рассказал, что его заставляют слушать на ночь речи Путина

Отбывающий срок в ИК-6 Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный рассказал о новых мерах психологического воздействия на него со стороны сотрудников ФСИН. Согласно новому письму из заключения, политик вынужден помногу слушать включаемые громко речи президента Владимира Путина. Делается это в том числе перед сном, когда Навальный предпочитает проводить время с книгой.

"Но вот такое коварство придумано и утверждено, поэтому ежевечерне у нас можно наблюдать комическую картину, как зеки тащат в свои камеры матрасы, а Путин громким голосом сообщает им о том, что Запад хочет заставить граждан России страдать", - пишет оппозиционер.

Ранее Навальный жаловался на то, что к нему в камеру подселяют не соблюдающего гигиену человека, а также на невозможность вести переписку с семьей. Его регулярно помещают в штрафной изолятор.

Пережившего отравление политика лишили свободы в январе 2021 года, задержав в столичном аэропорту в рамках дела "Ив Роше". С тех пор он стал фигурантом нескольких новых уголовных дел и оказался в реестре экстремистов и террористов.